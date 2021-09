M'gladbach: Zakaria denkt über Verlängerung nach

Denis Zakaria schließt einen langfristigen Verbleib bei Borussia Mönchengladbach nicht aus. Wie der Schweizer dem ‚Blick‘ verrät, sei derzeit „noch nicht abzusehen“, ob er seinen Vertrag „bei Gladbach verlängere oder den Klub verlasse“. Das Arbeitspapier des Nationalspielers läuft im kommenden Sommer aus.

In der abgelaufenen Transferperiode stand ein Verkauf des zentralen Mittelfeldspielers zur Debatte. Die AS Rom wollte zuschlagen. „Es gab nichts Konkretes“, macht Zakaria diesbezüglich klar. Er habe jedoch das Gefühl gehabt, „dass einige Leute sich gewünscht hätten, dass ich Geld zurück in den Klub bringe.“ Aufgrund wirtschaftlicher Probleme durch die Corona-Pandemie waren die Fohlen ohne Einnahmen auf dem Transfermarkt stark eingeschränkt.