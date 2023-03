Hertha: Klare Tendenz bei Sunjic

Es dürfte die einzige Saison von Ivan Sunjic (26) im Trikot von Hertha BSC bleiben. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge zeichnet sich deutlich ab, dass die Berliner den vom englischen Zweitligisten Birmingham City ausgeliehenen Sechser im kommenden Sommer nicht langfristig unter Vertrag nehmen werden.

Die per Kaufoption festgeschriebenen zwei Millionen Euro Ablöse zahle Hertha aller Voraussicht nach nicht. Sportlich ist Sunjic seit der EM-Pause mehr und mehr ins Hintertreffen geraten und fehlte beim 2:0 gegen den FC Augsburg erstmals im Spieltagskader. Winter-Neuzugang Tolga Cigerci hat dem Kroaten aus dem Stand den Rang abgelaufen.

Der 30-jährige Rückkehrer ist aktuell der einzige klare Sechser in Herthas System, wird dabei von den etwas offensiver ausgerichteten Suat Serdar (25) und Lucas Tousart (25) unterstützt. Sunjic, der spielerisch gegenüber genanntem Trio zurückfällt, hat in dieser Konstellation derzeit keinen Platz. So werden sich die Wege nach der Saison wohl wieder trennen.