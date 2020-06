Mertens verlängert bei Neapel

Dries Mertens bleibt bei der SSC Neapel. Laut ‚Sky Italia‘ wird der Belgier ein neues Vertragspapier bis 2022 unterschreiben. Die offizielle Verkündung steht zurzeit noch aus. Hoffnungen auf eine Verpflichtung des 33-jährigen Angreifers hatten sich auch der FC Chelsea und Inter Mailand gemacht.

Mertens‘ Zukunft war aufgrund seines auslaufenden Vertrags bei Neapel lange ungeklärt. Mit den Azzurri wurde sich der wendige Stürmer lange nicht über eine Verlängerung seines Kontrakts einig. Ein letzter Vorstoß von Napoli-Präsident Aurelio Di Laurentiis scheint nun doch noch gefruchtet zu haben.

Dries Mertens will sign a new contract with Napoli: confirmed and here we go! Total agreement reached until June 2022. Paperworks time between the club and Mertens lawyers. He decided to stay - refused Chelsea bid some weeks ago. Official announcement soon.🔵 @SkySport #transfers