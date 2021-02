Kurios: Mourinho begründet Bale-Verzicht

Tottenham Hotspur musste gestern nach einem 4:5 n.V. gegen den FC Everton im FA Cup die Segel streichen. Gareth Bale wurde von Trainer José Mourinho für die Partie gegen die Toffees gar nicht erst in den Kader berufen. Auf Nachfrage, warum der Waliser nicht berücksichtigt wurde, lieferte The Special One eine skurrile Begründung.

„Gareth ist nicht auf der Bank, denn er war gestern nicht glücklich mit seiner Trainingsleistung. Ich würde nicht sagen, dass es eine Verletzung ist, ganz und gar nicht. Aber da waren ein paar Gefühle, mit denen er nicht glücklich war. Darum war es besser für ihn, daheim zu bleiben und weiter mit den Sportwissenschaftlern zu arbeiten“, so Mourinho gegenüber ‚BT Sport‘.