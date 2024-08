Neuer Mittelstürmer: Ajax holt Weghorst

Wout Weghorst verlässt den FC Burnley und kehrt in die heimische Eredivisie zurück. Wie Ajax Amsterdam bekanntgibt, wechselt der 32-Jährige zum Hauptstadtklub. Der Mittelstürmer unterschreibt beim niederländischen Rekordmeister einen Vertrag bis 2026. Über die Höhe der Ablöse ist nichts bekannt.

Weghorst war 2022 für 17,5 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Burnley gewechselt. In England konnte sich der 39-fache Nationalspieler jedoch nicht durchsetzen. In den vergangenen Jahren wurde der kopfballstarke Abschlussspieler dreimal verliehen, zuletzt an die TSG Hoffenheim. Im Kraichgau stand Weghorst in der vergangenen Saison in 30 Pflichtspielen auf dem Feld und erzielte sieben Treffer.