Arsenal-Talent zum VfB?

Der VfB Stuttgart soll starkes Interesse an Folarin Balogun zeigen. Dem Podcast ‚The Beautiful Game‘ zufolge haben auch andere deutsche Klubs sowie der FC Liverpool, der FC Southampton und der FC Brentford die Fühler nach dem 19-jährigen Stürmer vom FC Arsenal ausgestreckt. Balogun soll bei den Gunners vor dem Abschied stehen, als Ablöse sind rund zehn Millionen Euro im Gespräch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Arsenal kam der Youngster in der abgelaufenen Saison 15 Mal in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Ihm gelangen zehn Tore und vier Assists. VfB-Sportdirektor Sven Mislintat kennt Balogun aus gemeinsamen Tagen in Nordlondon. Stuttgart muss mit dem Abschied von Nicolás González rechnen und schaut sich darum nach Alternativen für den Angriff um.