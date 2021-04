SV Werder: Terzic als Kohfeldt-Nachfolger?

Am Freitag spielt der SV Werder um den Einzug ins Pokalfinale – und Florian Kohfeldt um seinen Job. Sollten die Bremer erneut so mut- und (offensiv) konzeptlos agieren wie zuletzt in der Liga, muss der 38-Jährige voraussichtlich seinen Platz räumen. Thomas Schaaf stünde als Interimslösung bereit.

Zur kommenden Saison würde in dem Fall aber ein neuer und an der Weser unverbrauchter Trainer kommen. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, besteht Interesse an Edin Terzic, der bei Borussia Dortmund wieder ins zweite Glied rücken wird.

Zorc öffnet Terzic die Tür

Auf dem Schirm hat Terzic auch der VfL Wolfsburg. Beim Champions League-Aspiranten steht Oliver Glasner vor einer ungewissen Zukunft. Grund ist die äußerst schwierige Beziehung zu Sportchef Jörg Schmadtke.

Der BVB seinerseits würde Terzic keine Steine in den Weg legen, sollte ein Cheftrainer-Posten in der Bundesliga winken. „Wenn er (Terzic, Anm. d. Red.) mit anderen Wünschen auf uns zukäme, dann würden wir uns natürlich, wie wir es in Dortmund schon immer gemacht haben, unter Männern zusammensetzen und darüber sprechen“, ließ Manager Michael Zorc zuletzt Bereitschaft durchblitzen.

In Bremen bleibt nun abzuwarten, ob Kohfeldt nicht doch noch die Kurve bekommt. Der Glaube an das Trainer-Eigengewächs ist noch nicht komplett verlorengegangen. Der Einzug ins Pokalfinale wäre ein erster, aber nicht der wesentliche Schritt.