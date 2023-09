UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga macht Boden gut

Der FC Bayern, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, der SC Freiburg und Eintracht Frankfurt gewannen ihre europäischen Auftaktspiele allesamt. Lediglich Borussia Dortmund und Union Berlin starteten mit Niederlagen.

In der UEFA-Fünfjahreswertung liegt die Bundesliga, was die Saisonwertung 2023/24 betrifft, aktuell vor der Konkurrenz aus England, Spanien und Italien. Je nachdem, wie sich die deutschen Teams in den kommenden Wochen und Monaten präsentieren, könnten also ordentlich Punkte aufgeholt werden.

Punkte, die dringend benötigt werden, wenn man in der Jahreswertung nicht den Anschluss an das Spitzentrio verlieren möchte. In der Jahreswertung liegt Deutschland aktuell auf Rang vier, hat das Nachsehen gegenüber den englischen, spanischen und italienischen Mannschaften. Mit Blick auf die Startplätze würde sich auf Platz drei allerdings nichts ändern. Wohl aber bei einem möglichen Abrutschen auf Rang fünf.

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 90.303 (18.571)

90.303 (18.571) 2 Spanien 76.864 (18.928)

76.864 (18.928) 3 Italien 73.141 (14.928)

73.141 (14.928) 4 Deutschland 71.195 (18.714)

71.195 (18.714) 5 Niederlande 55.700 (9.400)

55.700 (9.400) 6 Frankreich 53.831 (11.666)

53.831 (11.666) 7 Portugal 48.982 (10.300)

48.982 (10.300) 8 Belgien 39.200 (7.600)

39.200 (7.600) 9 Türkei 33.850 (5.000)

33.850 (5.000) 10 Schottland 32.050 (9.750)

Saisonwertung 2023/24

1 Türkei 7.250

7.250 2 Belgien 4.800

4.800 3 Niederlande 4.400

4.400 4 Polen 4.375

4.375 5 Dänemark 4.250

4.250 6 Griechenland 4.200

4.200 7 Tschechien 4.000

4.000 8 Deutschland 3.928

3.928 9 Italien 3.857

3.857 10 Island 3.833

Stand: 22. September 2023