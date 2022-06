Rolfes über Diaby: „Sind im Austausch“

Dass Moussa Diaby (22) mit einem Abschied von Bayer Leverkusen liebäugelt, ist auch Simon Rolfes nicht verborgen geblieben. Der Sportdirektor von Bayer Leverkusen sagt im ‚kicker‘: „Moussa weiß zu schätzen, was er hier hat. Wir sind mit ihm und seinen Beratern in einem vernünftigen Austausch, bei dem die sportlichen Interessen im Vordergrund stehen.“

Manchester United, der FC Arsenal, Newcastle United und die AS Rom gelten als interessiert. Rolfes macht aber klar, dass man grundsätzlich gerne mit dem französischen Tempodribbler in die neue Saison gehen würde. Von einer finanziellen Schmerzgrenze will der Manager nichts wissen: „Das macht keinen Sinn, weil wir ja nicht darüber nachdenken wollen, ihn zu verkaufen.“