Real im Hinterkopf: Citys Plan mit Haaland

In sieben Ligaspielen traf Erling Haaland (23) in der laufenden Spielzeit bereits achtmal. Damit knüpft der norwegische Torjäger an die vergangene Saison an, die er mit 36 Toren in 35 Premier League-Partien abschloss. Bei Manchester City macht man sich nun intensiv darüber Gedanken, die 1,95 Meter große Naturgewalt möglichst langfristig an den Verein zu binden.

Laut ‚Telegraph‘ planen die Citizens Gespräche in den kommenden Monaten, um mit Haaland und seinen Vertretern über eine Vertragsverlängerung zu sprechen. Der 26-fache Nationalspieler steht zwar noch bis 2027 unter Vertrag, mit einem neuen – selbstverständlich besser dotierten – Arbeitspapier wolle man Gerüchten über einen potenziellen Spanien-Wechsel der fleischgewordenen Torgarantie aber entgegenwirken.

Dass Real Madrid Haaland gerne in wärmere Gefilde locken will, ist verbrieft. Gerade jetzt, da die Königlichen schmerzlich eine echte Neun auf Toplevel vermissen, könnte sich das Interesse der Blancos wieder intensivieren. Im vergangenen Sommer ist Real im Kampf um Haalands Unterschrift noch leer ausgegangen. Ähnlich wie bei Kylian Mbappé ebbte das Interesse der Merengues an Haaland im Anschluss aber nicht ab.