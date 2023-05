Leipzig: Erster Sommer-Abgang fix

Josep Martínez wird nicht zu RB Leipzig zurückkehren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der FC Genua die Kaufoption für den Keeper gezogen. Für den 24-Jährigen erhalten die Sachsen der Boulevardzeitung zufolge eine Ablösesumme zwischen drei und vier Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Leipzigern schloss sich der Spanier im Sommer 2020 von UD Las Palmas an. Seinerzeit ließen sich die Leipziger die Dienste des Schlussmanns 2,5 Millionen Euro kosten, beim Bundesligisten konnte sich der Torwart jedoch nicht nachhaltig empfehlen. Bei Genua stand Martínez in der laufenden Spielzeit dagegen in 30 Spielen im Kasten und blieb 17 Mal ohne Gegentor.

Lese-Tipp

HSV bedient sich im RB-Nachwuchs