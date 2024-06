DFB-Pokal: BVB in den Norden, Zweitliga-Los für Bayern

Titelverteidiger Bayer Leverkusen tritt die Reise zu Regionalligist Carl Zeiss Jena an, Borussia Dortmund erhält ebenfalls einen viertklassigen Gegner und muss in den Norden zu Phönix Lübeck. Der FC Bayern bekommt es mit Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm zu tun.

Die Paarungen der ersten Runde

Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf

Arminia Bielefeld - Hannover 96

Jahn Regensburg - VfL Bochum

Preußen Münster - VfB Stuttgart

Eintr. Braunschweig - Eintr. Frankfurt

Erzgebirge Aue - Borussia M‘gladbach

Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC

Bremer SV - SC Paderborn

SV Meppen - Hamburger SV

Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim

Phönix Lübeck - Borussia Dortmund

VfV Hildesheim - SV Elversberg

FC Villingen - 1. FC Heidenheim

Saarbrücken - 1. FC Nürnberg

Energie Cottbus - Werder Bremen

TuS Koblenz - VfL Wolfsburg

Rot-Weiss Essen - RB Leipzig

Wehen Wiesbaden - Mainz 05

FC Ingolstadt - Kaiserslautern

SV Sandhausen - 1. FC Köln

SSV Ulm - FC Bayern

Kickers Offenbach - 1. FC Magdeburg

Carl Zeiss Jena - Bayer Leverkusen

VfR Aalen - FC Schalke 04

Hansa Rostock - Hertha BSC

Hallescher FC - FC St. Pauli

VfL Osnbabrück - SC Freiburg

Greifswalder FC - Union Berlin

Schott Mainz - Greuther Fürth

Teutonia Ottensen - Darmstadt 98

Viktoria Berlin - FC Augsburg

Alemannia Aachen - Holstein Kiel

Erstmals seit 1993 hat Bayer Leverkusen den DFB-Pokal gewonnen. Neben dem amtierenden Double-Sieger gehen die 35 weiteren Erst- und Zweitligisten der abgelaufenen Saison an den Start. Qualifiziert haben sich zudem die vier besten Drittligisten sowie die 21 Landespokalsieger. Die größten Landesverbände Bayern, Niedersachsen und Westfalen stellen einen zusätzlichen Teilnehmer.

Die 32 Teams aus dem Amateurtopf, dem auch die vier Letztplatzierten der 2. Bundesliga und die vier besten Drittliga-Klubs angehören, haben in der ersten Runde Heimrecht. Ausgetragen werden die Partien vom 16. bis 19. August. Bayer Leverkusen und Vizemeister VfB Stuttgart, die am 17. August den Supercup ausfechten, spielen erst am 27. und 28. August.