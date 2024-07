FCA verleiht Colina erneut

Der FC Augsburg verleiht Linksverteidiger David Colina erneut zu dänischen Verein Vejle Boldklub. Der 24-jährige Kroate war bereits in der vergangenen Saison dorthin verliehen. Bei Augsburg steht Colina noch bis 2027 unter Vertrag. Für Vejle absolvierte er in der vergangenen Halbserie insgesamt zwölf Partien in Liga und Abstiegsrunde.

„Wir wollten David Colina zurück zum Vejle Boldklub holen, und wir haben es mehrmals versucht. Glücklicherweise ist es jetzt Realität geworden“, so Vejle-Sportdirektor Marius Adrian Nicolae, „und das ist sowohl dem guten Willen aus Augsburg als auch dem großen Wunsch von David Colina zu verdanken.“ Auch Colina selbst freut sich, nach Dänemark zurückzukehren: „Ich hatte eine wirklich gute Halbserie. Es versteht sich von selbst, dass ich zurückkommen wollte, wenn wir endlich alles zum Laufen gebracht haben. Ich freue mich darauf, wieder Teil dieses guten Klubs zu werden.“