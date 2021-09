Rangers verlängern mit Kamara

Die Glasgow Rangers halten Schlüsselspieler Glen Kamara langfristig im Verein. Wie der schottische Spitzenklub bekanntgibt, unterschreibt der 25-jährige Mittelfeldspieler einen neuen Vertrag bis 2025. Im Frühjahr 2019 war der finnische Nationalspieler für 55.000 Euro von Ligakonkurrent Dundee FC zu den Rangers gewechselt. Seitdem absolvierte der Rechtsfuß 115 Pflichtspiele für den Rekordmeister.

„Glen ist ein hochangesehenes Mitglied unserer Mannschaft, das seit seiner Verpflichtung bei den Rangers hervorragende technische Fähigkeiten und Führungsqualitäten bewiesen hat. Er spielt eine wesentliche Rolle in unserem System und ist für unseren Spielstil unerlässlich“, kommentiert Cheftrainer Steven Gerrard die Vertragsunterzeichnung.

💙 #Kamara2025#RangersFC are today delighted to announce midfielder @GlenKamara4 has agreed a new contract with the club until the summer of 2025.