Chelseas Petrovic einig mit neuem Verein

Für Djordje Petrovic steht ein Wechsel innerhalb der Premier League auf der Agenda. Nach FT-Informationen haben der FC Chelsea und der AFC Bournemouth eine Einigung bezüglich der Ablöse für den 25-jährigen Torhüter erzielt. Der siebenfache Nationalspieler hat sich darüber hinaus mit den Cherries auf Vertragsinhalte verständigt.

Bevor der Deal über die Bühne geht, müssen nur noch Details geklärt werden. Bis zuletzt war auch der AFC Sunderland im Rennen um den begehrten Torhüter. In der vergangenen Saison stand Petrovic für Racing Straßburg in der Ligue 1 zwischen den Pfosten. Dabei gelang es ihm in 31 Spielen zehnmal ohne Gegentor zu bleiben.