BVB: So teuer wäre ein Sancho-Kauf

Borussia Dortmund müsste für einen Kauf von Leihspieler Jadon Sancho (23) einen vereinsinternen Transferrekord aufstellen. Nach Informationen des Onlineportals ‚Football Insider‘ würde Manchester United 40 bis 50 Millionen Pfund, umgerechnet also 47 bis 58 Millionen Euro, als Preis aufrufen.

Dortmunder Rekordneuzugang ist bislang Ousmane Dembélé (26), der 2016 für 35 Millionen Euro von Stade Rennes verpflichtet worden war. Mit Blick auf einen Sancho-Kauf betonte Sportdirektor Sebastian Kehl erst kürzlich: „Realistisch betrachtet ist die Chance nicht allzu groß. United hat eine hohe Summe für ihn gezahlt. Für uns war es wichtig, diesen Spieler für ein halbes Jahr auszuleihen.“

85 Millionen Euro flossen 2021 aus Manchester nach Dortmund, in diesem Januar folgte nach Aussortierung in England die Rückkehr zum BVB. Zwei Assists steuerte Sancho in seinen ersten drei Spielen bei, zuletzt fiel er dann verletzt aus.

Kehl sagt: „Was im Sommer sein wird, werden wir sehen. Das Gehalt ist das eine, aber das Ablösepaket noch was anderes. Wenn er sich weiterentwickelt, dann wird es für uns als Borussia Dortmund schwer zu realisieren sein, diesen Spieler zu verpflichten.“ Bei den Red Devils schaut man sich angeblich bereits nach zahlungskräftigeren Interessenten um. Laut dem ‚Evening Standard‘ wird Sancho fleißig bei Klubs aus Saudi-Arabien angeboten.