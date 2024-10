Tuchel & England: Anzeichen verdichten sich

Thomas Tuchel könnte schon in der nächsten Länderspielphase im November auf der Bank der englischen Nationalmannschaft sitzen. Der britische Sender ‚Sky Sports‘ berichtet von laufenden Gesprächen zwischen der FA und Tuchels Vertretern. Der 51-jährige Deutsche, seit dem Ende seiner Tätigkeit beim FC Bayern im Sommer ohne Job, sei der Topkandidat.

Eine schnelle Einigung sei denkbar, wenngleich noch wichtige Vertragsfragen offen seien. Bereits am Wochenende hatte es recht konkrete Meldungen in diese Richtung gegeben. Zwischenzeitlich wurde auch Englands Interesse an Pep Guardiola (Manchester City) bekannt, diese Fährte ist ‚Sky Sports‘ zufolge aber nicht mehr sonderlich heiß. Ebenso unwahrscheinlich ist, dass Lee Carsley, aktuell Interimstrainer der Three Lions, nochmal das A-Team betreuen wird.