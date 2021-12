Kopf-OP: Szalai wochenlang raus

Der FSV Mainz 05 muss in den kommenden Wochen auf Angreifer Ádám Szalai verzichten. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht bei dem 34-Jährigen ein operativer Eingriff am Kopf an. Mainz teilte dem Fachmagazin mit, Szalai „unterzieht sich zur Behandlung einer Erkrankung auf ärztlichen Rat hin in der kommenden Woche einem operativen Eingriff. Es ist mit einer Ausfallzeit von einigen Wochen zu rechnen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuvor war beim Routinier nach einem leichten Autounfall vergangene Woche eine Nackenprellung diagnostiziert worden. In der laufenden Saison kam der Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft in zwölf Pflichtspielen für Mainz zum Einsatz, dabei gelang ihm ein Treffer.