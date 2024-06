DFB: Der Stand bei Rüdiger

Der Einsatz von Antonio Rüdiger im Achtelfinale der Heim-EM gegen Dänemark am Samstag (21 Uhr) bleibt weiter ungewiss. Nach dem trainingsfreien Tag am Dienstag hat der angeschlagene Abwehrchef am Mittwochmorgen abseits der Mannschaft lediglich einige individuelle Übungen absolviert. Dabei wurde der 31-Jährige eng vom medizinischen Betreuerstab begleitet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Fitnesszustand des Real-Spielers soll laut DFB von Tag zu Tag neu bewertet werden. Rüdiger hatte sich beim abschließenden Gruppenspiel gegen die Schweiz (1:1) am vergangenen Sonntag eine Muskelzerrung im Oberschenkel zugezogen.