Mata findet neuen Klub

Routinier Juan Mata (35) schließt sich Vissel Kobe an. Der seit Anfang Juli vereinslose Mittelfeldspieler hat einen Vertrag beim japanischen Erstligisten unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt stand der ehemalige spanische Nationalspieler bei Galatasaray unter Vertrag und absolvierte in der vergangenen Saison 16 Spiele, in denen er vier Torbeteiligungen verbuchte. Bei Kobe könnte er den Platz von Andrés Iniesta (39) einnehmen, der den Klub nach fünf Jahren in Richtung Vereinigte Arabische Emirate verlassen hat.