Godfrey vor Italien-Wechsel

Für Ben Godfrey geht es offenbar schon in Kürze in Richtung Italien. Der Verteidiger vom FC Everton ist sich laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ mit Atalanta Bergamo über einen Wechsel einig. Als Ablöse sind neun Millionen Euro plus Boni veranschlagt. Am Wochenende soll der 26-Jährige den obligatorischen Medizincheck absolvieren.

In der abgelaufenen Spielzeit spielte Godfrey bei den Toffees erst in der Rückrunde eine tragende Rolle. Fast alle seiner 15 Liga-Einsätze stammen aus der zweiten Hälfte der Saison. In Bergamo wäre Godfrey dafür vorgesehen, den verletzungsbedingten Ausfall von Giorgio Scalvini vorübergehend zu kompensieren. Der 20-jährige Stamm-Innenverteidiger muss noch bis Ende des Jahres mit einem Kreuzbandriss pausieren.