Ex-Dortmunder Toljan findet neuen Klub

Jeremy Toljan darf sich ab der kommenden Saison wieder in Italiens höchster Spielklasse beweisen. Laut Gianluca Di Marzio wechselt der 30-Jährige ablösefrei von Serie B-Meister US Sassuolo zu Serie A-Klub FC Genua. Der Rechtsverteidiger verlässt Sassuolo damit mit dem Vertragsende nach sechs Jahren.

Toljan wechselte 2017 von der TSG Hoffenheim zu Borussia Dortmund. In seinen eineinhalb Jahren absolvierte der gebürtige Stuttgarter allerdings nur 23 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben. Nach einer Leihe zu Celtic Glasgow folgte der Wechsel nach Italien. Bei Sassuolo war der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler auf der rechten Defensivseite gesetzt. In der abgelaufenen Spielzeit trug Toljan mit sieben Vorlagen in 34 Einsätzen zum Aufstieg bei.