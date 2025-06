Bergamo findet Gasperini-Nachfolger

Atalanta Bergamo hat einen neuen Übungsleiter gefunden. Wie ‚Relevo‘ und Gianluca Di Marzio übereinstimmend berichten, tritt Ivan Juric das Erbe von Erfolgstrainer Gian Piero Gasperini an, der künftig die AS Rom trainiert. In Bergamo unterschreibt Juric einen Zweijahresvertrag.

Zuletzt hatte der Kroate unter anderem Mats Hummels in Rom trainiert, wurde jedoch nach nur wenigen Monaten wieder entlassen. Bei den Bergamasken darf sich Juric in der kommenden Saison auf Champions League-Fußball freuen.