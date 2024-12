Juve reagiert auf Zirkzee-Gerüchte

Bei Juventus Turin will man die Gerüchte um eine Verpflichtung von Joshua Zirkzee (23) nicht dementieren. „Ich kann nur sagen, dass Zirkzee ein sehr guter Spieler ist, aber er steht bei Manchester United unter Vertrag“, äußert sich Juves Technischer Direktor Cristiano Giuntoli gegenüber ‚Sky Italia‘. Zudem erwarte man die Rückkehr von Arkadiusz Milik (30), der verletzungsbedingt noch ohne Saisoneinsatz ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt kursierten Gerüchte, die Alte Dame schiele auf eine Leihe des niederländischen Mittelstürmers, der erst im Sommer für 42 Millionen Euro vom Serie A-Konkurrenten FC Bologna zu United gewechselt war. In bislang 22 Spielen für Manchester erzielte Zirkzee drei Tore. In Turin träfe der sechsfache Nationalspieler auf Thiago Motta, der ihn bereits in Bologna trainiert hatte.