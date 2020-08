Atalanta-Star Castagne vor dem Absprung

Timothy Castagne wird am heutigen Mittwochabend möglicherweise sein letztes Spiel im Trikot von Atalanta Bergamo absolvieren. „Atalanta hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt, aber kann nicht mit dem Budget der traditionellen italienischen Topklubs mithalten. Auch Timothy hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt, aber wir haben das Gefühl, dass er bei Atalanta kaum noch weitere Entwicklungsschritte machen kann“, erklärt Zénon Melon gegenüber ‚Het Laatste Nieuws‘.

Der Berater und Schwiegervater von Castagne fährt fort: „Wir werden alle unsere Optionen abwägen. Nach der Champions League. Er selbst hat gesagt, dass er zurzeit noch nichts von dem Interesse anderer Klubs hören will.“ Sollte Bergamo gegen Paris St. Germain (21 Uhr) aus der Königsklasse ausscheiden, könnte es dann ganz schnell gehen. Denn Interessenten gibt es viele. Spanische und englische Klubs, die SSC Neapel und auch PSG sollen ein Auge auf den 24-jährigen Rechtsverteidiger geworfen haben.