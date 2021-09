Bayer-Wechsel: Frimpong zieht Zwischenfazit

Jeremie Frimpong ist mit seinem Wechsel zu Bayer Leverkusen zufrieden. „Ja, zu hundert Prozent“, sagte der Rechtsverteidiger auf der Pressekonferenz vor dem Europa League-Spiel gegen seinen Ex-Klub Celtic Glasgow auf die Frage, ob ihn sein Transfer auf ein neues Leistungslevel gehoben habe, „in allen Bereichen meines Spiels.“

Elf Millionen Euro ließ sich Bayer im Winter die Dienste des 20-jährigen Niederländers kosten. Unter Trainer Gerardo Seoane ist Frimpong gesetzt. In der laufenden Saison kam der schnelle Rechtsverteidiger bereits in acht Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er vier Tore vorbereitete.