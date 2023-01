Chelsea steigt in Thuram-Poker ein

Der FC Chelsea setzt seine kostspielige Shoppingtour womöglich in der Bundesliga fort. Nach FT-Informationen signalisieren die Londoner konkretes Interesse an Marcus Thuram. Chelsea-Boss Todd Boehly wägt ab, schon im Januar beim Gladbach-Stürmer in die Offensive zu gehen.

Thurams Vertrag bei der Borussia läuft im Sommer aus, die Saison will der 25-jährige Franzose eigentlich am Niederrhein beenden und sich die Torjägerkanone schnappen. Mit zehn Toren liegt Thuram derzeit knapp hinter dem zwölfmal erfolgreichen Christopher Nkunku (25/RB Leipzig).

Tauziehen um Thuram

In Gladbach dürfte man die Situation aus zwei Blickwinkeln sehen – schließlich winkt in diesem Monat letztmals die Chance auf eine Ablösesumme, mindestens zehn Millionen Euro erhofft man sich dem Vernehmen nach.

Neben Chelsea haben etliche weitere Topklubs ein Auge auf Thuram geworfen. In der Gunst des französischen WM-Fahrers stehen Inter Mailand, Bayern München, Paris St. Germain und Manchester United weit oben, berichtete jüngst die ‚Bild‘.