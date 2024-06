St. Pauli verliert seinen Weltmeister

Der FC St. Pauli kann Eric da Silva Moreira (18) nicht halten. Der deutsche U17-Welt- und Europameister hat beim Premier League-Klub Nottingham Forest einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Als Ablöse stehen rund 1,5 Millionen Euro im Raum.

Da Silva Moreira wurde auf St. Pauli als Flügelstürmer ausgebildet, spielte beim DFB aber in der Regel hinten rechts. Einmal spielte er in der Aufstiegssaison für Paulis Profimannschaft. Nun freut er sich auf „die Herausforderung“ Premier League und will sich „in England beweisen“.