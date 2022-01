Neuer Klub für Soto

Der Ex-Hannoveraner Sebastian Soto bekommt die nächste Chance, seine Karriere in Schwung zu bringen. Norwich City verkündet, dass die Leihe des 21-Jährigen zum FC Porto B abgebrochen wurde. Stattdessen wird der Stürmer bis zum Saisonende an den schottischen Erstligisten Livingston FC verliehen.

Sebastian Soto has departed Porto 'B' and joined Livingston on loan for the remainder of the 2021/22 season.



