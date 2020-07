VfB: Acht Klubs an González dran

Nicolás González steht mindestens bei acht Vereinen auf dem Wunschzettel. Dem ‚kicker‘ zufolge zeigen mit Inter Mailand, dem AC Milan, der AS Rom, Lazio Rom, Atalanta Bergamo und der SSC Neapel gleich sechs Klubs aus der Serie A Interesse am argentinischen Stürmer vom VfB Stuttgart. Auch Leeds United wird als möglicher Käufer genannt. Sampdoria Genua soll sich ebenfalls mit der Personalie beschäftigen.

González steht in Stuttgart noch bis 2023 unter Vertrag, hat seinen Wunsch nach einem Vereinswechsel aber intern wie öffentlich deutlich formuliert. Laut dem ‚kicker‘ rechnet man beim VfB mit einem Weggang des 22-Jährigen. Allerdings will der Bundesliga-Aufsteiger 20 Millionen Euro einnehmen und zunächst einen Nachfolger in petto haben, ehe man die Freigabe erteilt.