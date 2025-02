United schielt auf Wharton

Für Adam Wharton könnte sich im Sommer eine Tür innerhalb der Premier League öffnen. Manchester United hat laut ‚CaughtOffside‘ den Blick intensiver auf den zentralen Mittelfeldspieler gerichtet, der seit Anfang Februar nach einer überstandenen Leistenoperation wieder für Crystal Palace im Einsatz ist.

Der 21-Jährige wechselte im Januar 2024 für 21 Millionen Euro von den Blackburn Rovers zu Palace und ergatterte sich gleich einen Stammplatz, bis ihn die Verletzung an der Leiste aus der Bahn warf. Neben United zeigen dem Bericht zufolge auch der FC Liverpool und der FC Arsenal Interesse. Zudem wurde Wharton in der Vergangenheit auch schon mit dem FC Bayern und Juventus Turin in Verbindung gebracht.