Tottenham heiß auf Iling-Junior

Tottenham Hotspur beschäftigt sich mit einem Winter-Transfer von Samuel Iling-Junior. Der 21-jährige Offensivspieler von Juventus Turin steht laut ‚The Independent‘ auf der Liste der Spurs, um den Kader in der Breite zu verstärken. Die Idee ist dem Bericht zufolge, die Mannschaft für die Rückrunde so zu wappnen, dass Trainer Ange Postecoglou ausreichend taktische Möglichkeiten hat, um die Qualifikation für die Champions League einzutüten.

Iling-Junior arbeitet bei Juve seit zwei Jahren am Durchbruch in die erste Mannschaft. In der laufenden Spielzeit kam der englische U21-Nationalspieler zu vier Kurzeinsätzen in der Serie A, dabei gelang ihm ein Assist. Der Linksfuß steht bei der Alten Dame bis 2025 unter Vertrag. Gut möglich, dass Juve bei einem adäquaten Angebot über einen Verkauf nachdenkt.