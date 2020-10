Southampton: Ings winkt Verlängerung

Der FC Southampton will die guten Leistungen von Danny Ings mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung belohnen. Laut ‚The Athletic‘ sind die Saints nicht weit von einer Einigung mit dem 28-jährigen Angreifer entfernt. Das aktuelle Arbeitspapier von Ings läuft noch bis 2022.

Unter Trainer Ralph Hasenhüttl blüht der einst beim FC Liverpool als Fehleinkauf abgestempelte Mittelstürmer richtig auf. In der abgelaufenen Spielzeit verpasste Ings mit 22 Treffern in 38 Ligaspielen nur knapp den Titel des Torschützenkönigs. Aktuell steht der 1,78 Meter große Rechtsfuß bei vier Treffern in fünf Premier League-Partien.