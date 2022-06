Donkor wechselt nach Braunschweig

Anton Donkor gelingt der Sprung in die zweite Bundesliga. Wie Eintracht Braunschweig offiziell bestätigt, kommt der Linksverteidiger vom SV Waldhof Mannheim und unterschreibt an der Hamburger Straße einen Vertrag bis 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Mannheim läuft der Vertrag Ende dieses Monats aus, weswegen die Kurpfälzer keine Ablöse erhalten. In der Quadratestadt kam der 24-Jährige in der abgelaufenen Saison auf 37 Pflichtspieleinsätze und war an fünf Treffern direkt beteiligt.