Newcastle: Guimarães will bis zum Titel bleiben

Bruno Guimarães (26) lässt die Fans von Newcastle United ein wenig aufatmen. Im Interview mit ‚Chronicle Live‘ lässt der Brasilianer klar und deutlich verlauten, dass er die Magpies nicht verlassen wird, bevor die Mannschaft einen Titel gewonnen hat: „Ja, genau, das ist es, was ich will. Mal sehen, was passiert, aber das ist genau das, was ich mir für diesen Verein wünsche.“ Zuletzt gewann Newcastle 1969 eine Trophäe, damals den internationalen Messepokal gegen Újpest Budapest.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zur laufenden Spielzeit äußerte sich der Mittelfeldmotor ebenfalls und bemängelt insbesondere die fehlende Kontinuität: „Ich bin sehr enttäuscht darüber, wie die Saison verlaufen ist, wirklich verrückt. Wir haben zwei oder drei Spiele und sind sehr gut, dann zwei oder drei, wenn wir sehr schlecht sind.“ Am Ende der Saison soll dennoch die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb herausspringen, betont Guimarães. Momentan liegt Newcastle mit 33 Punkten auf Rang neun.