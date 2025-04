FCB-Flirt Tonali trifft Zukunftsentscheidung

Sandro Tonali ist fest entschlossen, auch in der kommenden Saison für Newcastle United zu spielen. Das berichtet der ‚Telegraph‘. Der englischen Tageszeitung zufolge sieht der 24-Jährige seine Zukunft langfristig in Nordengland und hat intern Berichte aus Italien, wonach er offen für einen Wechsel zu Juventus Turin oder einem anderen Serie-A-Klub sei, zurückgewiesen. Die Bianconeri sollen mit dem Gedanken spielen, den italienischen Mittelfeldregisseur mit Douglas Luiz zu verrechnen, der bei Juve keine Zukunft mehr hat.

Auch der FC Bayern wurde im vergangenen Winter immer wieder mit Tonali in Verbindung gebracht. Wirklich heiß wurde das Thema beim deutschen Rekordmeister jedoch nie. Dabei gehört der 23-malige italienische Nationalspieler nach seiner zehnmonatigen Dopingsperre in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern bei den Magpies, stand in 41 Pflichtspielen auf dem Feld und sammelte acht Torbeteiligungen. Tonalis Kontrakt in Newcastle läuft noch bis 2028. Trainer Eddie Howe möchte laut dem ‚Telegraph‘ sein Team in Zukunft um den Mittelfeldspieler herum aufbauen und plant fest mit einem Verbleib des Rechtfußes.