Rom-Wechsel durch: Bayer gibt Azmoun ab

Die Zusammenarbeit von Sardar Azmoun und Bayer Leverkusen ist beendet. Der 28-jährige Iraner verlässt den Werksklub und schließt sich der AS Rom für eine Saison auf Leihbasis an. Im Anschluss besteht eine Kaufoption. Diese liegt Medienberichten zufolge in Höhe von zwölf Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Januar 2022 war Azmoun für 2,5 Millionen von Zenit St. Petersburg nach Leverkusen gewechselt, konnte sich dort aber nie nachhaltig durchsetzen. Durch die Verpflichtung von Victor Boniface (22) war der Iraner in der Neuner-Hierarchie noch weiter nach hinten gerückt. Sein Vertrag lief noch bis 2027.

Lese-Tipp

Ablöse-Einigung & Medizincheck: Tella heute nach Leverkusen

In Rom erhofft sich Azmoun, der aktuell noch mit einer Muskelverletzung ausfällt, größere Spielanteile. Bei den Giallorossi brauchte man einen Ersatz für Tammy Abrahamn (25), der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat.