Neuer Stürmer aus Spanien: Überraschungsdeal in Leverkusen?

Der Ausfall von Victor Boniface (23) wiegt bei Bayer Leverkusen schwer. Bis in den April muss der nigerianische Torjäger nach einer Operation an den Adduktoren zuschauen. Ob Leverkusen deshalb nochmal auf dem Transfermarkt aktiv wird, wollte keiner der Verantwortlichen bisher konkret beantworten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor zehn Tagen ließ Xabi Alonso diesbezüglich noch verlauten: „Wenn es eine gute Option gibt, schauen wir uns das an. Es muss Sinn machen.“ Eine solche sinnvolle Option wäre wohl Borja Iglesias von Betis Sevilla. Laut ‚ABC Sevilla‘ haben die Leverkusener beim 31-Jährigen angefragt, ein formelles Angebot sei bei den Andalusiern bisher aber noch nicht eingegangen.

Lese-Tipp

Rekordablöse für Boniface | CR7: „Könnte meine Karriere beenden“

Bayer schwebe eine Leihe vor, die Verdiblancos präferieren einen permanenten Transfer, heißt es. Kostenpunkt: rund zehn Millionen Euro Ablöse. In Sevilla kommt Iglesias nicht mehr allzu oft zum Einsatz. Nur in der Europa League und im spanischen Pokal erzielte er in der laufenden Saison einen Treffer, in La Liga ist der robuste Routinier noch ohne Tor.