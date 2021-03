PSG: Kean positiv getestet

Paris St. Germain muss in der nächsten Zeit auf Moise Kean verzichten. Wie der französische Meister verkündet, wurde der Stürmer am heutigen Mittwochmorgen positiv auf das Coronavirus getestet. Der 21-Jährige befindet sich mittlerweile in Quarantäne.

Wie lange Kean ausfallen wird, hängt vom Infektionsverlauf ab. Der Italiener stand in der laufenden Saison 19 Mal in der Ligue 1 auf dem Platz, dabei gelangen ihm elf Tore.