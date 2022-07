Schöpf vor Wechsel in die MLS

Alessandro Schöpf geht offenbar bald in Kanada seiner Tätigkeit als Profifußballer nach. Wie der griechische Journalist Georgios Sideridis und das Fußballportal ‚Transfermarkt.us‘ berichten, stehen die Verhandlungen zwischen dem Österreicher und den Vancouver Whitecaps vor dem Abschluss. Der 28-Jährige befinde sich bereits in Vancouver, um seinen Medizincheck zu absolvieren.

In der vergangenen Saison war Schöpf noch in der Bundesliga aktiv. Für Arminia Bielefeld absolvierte der Mittelfeldspieler 33 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm ein Treffer und drei Assists. Nun wird der Nationalspieler voraussichtlich seine Karriere in der MLS fortsetzen.