Hasenhüttl will Karriere 2024 beenden

Ralph Hasenhüttl will an seinem Plan festhalten, im Anschluss an sein Vertragsende beim FC Southampton im Jahr 2024 seine Trainerkarriere zu beenden. „Das ist der feste Plan, und ich hoffe, dass ich die Kraft habe, diesen auch durchzuziehen. Das habe ich auch den neuen Eigentümern so gesagt, dass ich den Verein in den nächsten zweieinhalb Jahren noch auf sehr gesunde Beine stellen will, aber dann war es das auch“, erklärt der Österreicher im Gespräch mit dem ‚kicker‘.

Sollte der 54-Jährige seinen Kontrakt erfüllen, hätte er insgesamt fünfeinhalb Jahre bei den Saints verbracht – für Hasenhüttl genug: „Fünfeinhalb Jahre in der Premier League, das ist ungeachtet aller Job-Zufriedenheit schon ein sehr hoher Energieaufwand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann noch etwas im Trainerjob machen will. Mein großes Ziel, in die Premier League zu kommen, habe ich verwirklicht. Im Mutterland des Fußballs, in der vielleicht besten Liga der Welt Trainer sein zu dürfen, ist ein Privileg, dessen ich mir jeden Tag bewusst bin.“