Nach langem Hin und Her: Thuram unterschreibt bei Inter

Marcus Thuram hat sich entschieden. Der 25-jährige Angreifer läuft zukünftig für Inter Mailand auf. Bei den Nerazzurri unterschreibt Thuram einen langfristigen Vertrag.

Eine Ablöse wird nicht fällig, denn der Vertrag des torgefährlichen Franzosen bei Borussia Mönchengladbach lief am gestrigen Freitag aus. Nach vier Jahren in der Bundesliga wagt Thuram also ein neues Abenteuer in der Serie A.

An den Niederrhein war Thuram für neun Millionen Euro von EA Guingamp gekommen. In 134 Partien für Gladbach schoss der amtierende Vizeweltmeister 44 Tore und legte 29 Treffer auf.