„Sehr kompliziert“: Betis tut alles für Antony

Real Betis will Leihgabe Antony unbedingt über den Sommer hinaus halten und wirft sich dafür mächtig ins Zeug. Präsident Ángel Haro sagt gegenüber dem spanischen Radiosender ‚Cope‘: „Antony fest zu verpflichten, ist sehr, sehr kompliziert. Wir werden uns mit ManUnited treffen, um die Leihe um ein weiteres Jahr zu verlängern und einen Teil des Gehalts zu übernehmen. Wir müssen aber auch schauen, ob der Spieler und Manchester bereit dazu sind.“ Der 25-jährige Brasilianer blüht bei Betis wieder auf und steht mit seinem Leihklub im Finale der Conference League.

Natürlich traf er auch gestern gegen den AC Florenz zum zwischenzeitlichen 1:0, legte in der Verlängerung das 2:2 auf und hatte so einen großen Anteil am Finaleinzug. In Sevilla fühlt sich der Flügelstürmer, für den die Red Devils 2022 95 Millionen Euro an Ajax Amsterdam gezahlt hatten, so richtig wohl und kann sich deshalb einen Verbleib gut vorstellen. „Erst einmal kommt es auf Manchester an, dann kommen die Verhandlungen mit dem Spieler – aber das ist noch in weiter Ferne“, so Haro.