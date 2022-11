Liverpool: „Normale Gespräche“ mit Firmino

Der FC Liverpool drückt in den Vertragsgesprächen mit Angreifer Roberto Firmino nicht allzu sehr aufs Tempo. „Es finden normale Gespräche statt, also werden wir sehen, was dort passiert“, erklärte Reds-Coach Jürgen Klopp im Zuge des 3:1-Erfolgs gegen den FC Southampton, bei dem Firmino das zwischenzeitliche 1:0 gelang.

Bis zum Saisonende ist der 31-jährige Brasilianer nur noch an Liverpool gebunden. Mit sieben Ligatreffern ist er noch vor 80-Millionen-Mann Darwin Núñez bester Schütze seines Teams. Für die WM wurde er von Brasiliens Nationaltrainer Tite dennoch nicht nominiert.