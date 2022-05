Sanches-Wechsel: Milan einig mit Lille?

Renato Sanches schlägt womöglich im Sommer das nächste Kapitel in seiner Profikarriere auf. Laut dem italienischen Portal ‚Calciomercato.com‘ hat der AC Mailand Einigung mit dem OSC Lille über einen Transfer des portugiesischen Mittelfeldspielers erzielt. 20 Millionen Sockelablöse plus fünf Millionen Euro Boni wandern demzufolge von den Italienern an die Franzosen.

Ausstehend sei allerdings noch die Übereinkunft mit Sanches‘ Berater Jorge Mendes, „wichtige Signale“ sollen aber in den vergangenen Tagen bei Milan angekommen sein. Sanches, noch bestens bekannt aus seinem unglücklichen Gastspiel beim FC Bayern (2016 bis 2017), ist inzwischen 24 Jahre alt und in Lille absoluter Leistungsträger. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.