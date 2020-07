Mainz verlängert mit Brosinski

Mainz 05 hat den ausgelaufenen Vertrag mit Daniel Brosinski verlängert. Wie der Bundesligist mitteilt, läuft der neue Kontrakt bis 2022. Der 32-jährige Rechtsverteidiger läuft bereits seit 2014 für Mainz auf. In der abgelaufenen Saison bestritt Brosinski 27 Pflichtspiele für die 05er.

„Daniel Brosinski hat bei uns über viele Jahre seinen Wert in der Bundesliga unter Beweis gestellt. Er verfügt über immense Erfahrung, ist topfit und auf dem Platz immer wieder bereit, sich für Mainz 05 zu zerreißen. Darüber hinaus will Daniel auch dann einen Beitrag dazu leisten, ein integraler Bestandteil der Mannschaft zu sein, wenn er mal nicht in der Startelf steht“, äußert sich Sportvorstand Rouven Schröder.