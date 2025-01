Für Nkunku? Bayerns Fingerzeig an Tel

Mathys Tel kommt nicht auf die gewünschten Einsatzzeiten, schließt eine Trennung vom FC Bayern aber auch aus – bis jetzt. Denn Fabrizio Romano suggeriert, dass der Jungspund seine Entscheidung in den nächsten Tagen nochmal überdenken könnte.

Hintergrund ist, dass Tel zuletzt wieder dreimal in Folge 90 Minuten lang auf der Bank schmorte. Ein deutliches Signal von Cheftrainer Vincent Kompany? Schon in der ersten Saisonhälfte hatte der Belgier auch angesichts der namhaften Konkurrenz kaum auf Tel gesetzt, der in 13 Pflichtspielen erst eine Vorlage beisteuern konnte.

Die Münchner würden dem 19-Jährigen keine Steine in den Weg legen, sollte er sich für eine Leihe entschließen – etwaige Abnehmer stünden mit Olympique Marseille oder dem FC Chelsea bereit. Tatsächlich würde es dem deutschen Rekordmeister sogar gelegen kommen, wenn Tel vorübergehend den Abflug macht.

Tel entscheidet

Denn dann wäre ein Kaderplatz frei, den Wunschspieler Christopher Nkunku (27/FC Chelsea) einnehmen könnte. Mit Tels Landsmann ist man sich bereits handelseinig, die aufgerufenen 77 Millionen Euro will der FCB im Januar aber nicht in die Hand nehmen. Womöglich bietet sich aber auch ein Tausch-Deal an, in den Nkunku und Tel mit einbezogen werden.

Fakt ist: Bayerns Youngster obliegt es selbst, ob er die Rückrunde andernorts verbringen möchte. Langfristig wird ihm der Durchbruch an der Säbener Straße zugetraut, das unterstreicht sein bis 2029 datierter Kontrakt. Doch für den nächsten Schritt bedarf es vielleicht eines Gastspiels, das will man ihm wohl auch intern durch die Blume sagen.