Leipzig: Adams' Vorteil dank RB-System

Tyler Adams macht seine kurze Eingewöhnungszeit bei Leipzig am klubübergreifenden RB-System fest. „Zum Glück habe ich schon zuvor im Red-Bull-System gespielt und den Spielstil so bereits kennengelernt. Ich denke, das hat mir beim Wechsel nach Deutschland sehr geholfen“, äußert der 21-jährige US-Amerikaner, der in der Bundesliga dennoch „eine große Herausforderung sieht“ im Gesprächt mit ‚Transfermarkt.de‘.

Im Januar 2019 war der Mittelfeldspieler für 2,6 Millionen Euro von den New York Red Bulls zum Leipziger Schwesterklub gewechselt. Sollte in Kürze der Spielbetrieb in der Bundesliga wieder aufgenommen werden, sieht Adams seine Mannschaft gut vorbereitet: „Wir haben das Glück, in diesem Jahr einen sehr starken Kader zu haben und diese Stärke hat viel zu unserem Erfolg beigetragen. Wenn wir also viele Spiele in wenigen Wochen absolvieren müssen, dann denke ich, dass unser Team perfekt für dieses Szenario geeignet ist.“