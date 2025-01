Mainz 05: Die Details zum Onisiwo-Deal

Dem FSV Mainz 05 winkt durch den Verkauf von Karim Onisiwo eine sechsstellige Ablösesumme. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge wurde sich mit RB Salzburg auf eine leistungsabhängige Bezahlung geeinigt. Maximal 750.000 Euro wandern laut dem Boulevardblatt von Österreich nach Deutschland.

Onisiwo war 2016 vom SV Mattersburg zu den Rheinhessen gekommen. In den vergangenen neun Jahren stand er in 233 Pflichtspielen für die 05er auf dem Feld, dabei erzielte er 35 Treffer und legte 32 weitere auf. Nun lässt der 32-jährige Mittelstürmer seine Karriere in Salzburg ausklingen.