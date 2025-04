RB Leipzig: Erste Entscheidung bei Blaswich

Janis Blaswich wird im Sommer zu RB Leipzig zurückkehren. ‚Sky‘ berichtet, dass RB Salzburg keine Kaufoption für den 33-jährigen Torhüter besitzt und Nachverhandlungen ob eines möglichen dauerhaften Transfers aktuell kein Thema sind. Ob Blaswich nach seiner Rückkehr bei Leipzig bleibt, ist noch nicht klar.

Bei den Sachsen würde der Keeper in sein letztes Vertragsjahr gehen und müsste sich hinter Peter Gulacsi (34) und Maarten Vandevoordt (23) anstellen. Da auch Leopold Zingerle (31) noch einen bis 2026 datierten Vertrag besitzt, ist fraglich, ob RB mit vier Torhütern in die neue Spielzeit gehen wird. In Salzburg hat Blaswich seinen Stammplatz an Alexander Schlager (29) verloren.